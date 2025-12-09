الرئيس الشرع: نبارك لكم جميعاً ذكرى تحرير سوريا من الطغيان والاستبداد وعودة الوطن إلى أهله

منظمة التنمية السورية توزع مساعدات غذائية في عدد من قرى ريف السويداء الغربي
تحت رعاية وزارة الصحة.. جمعية تكافل تؤهل عدداً من المراكز الصحية في سوريا
حملة نظافة واسعة في حمص بمشاركة المجتمع المحلي بالتزامن مع اليوم العالمي للنظافة
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يلتقي الشيخ أسامة الرفاعي
قافلة مساعدات إغاثية مؤلفة من 22 شاحنة متوجهة نحو السويداء
