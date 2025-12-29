الاطلاع على واقع الخدمات الصحية في مركزي طب الأسرة بالسهوة والمسيفرة في درعا

وزير الصحة السوري ونظيره السعودي يوقعان في الرياض مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الصحي
مطرانية طرطوس للروم الأرثوذكس تنظم احتفالاً لإضاءة شجرة الميلاد
السجل العدلي في اللاذقية يبدأ إصدار وثيقة غير محكوم
فعالية بالمركز الثقافي في درعا بمناسبة اليوم العالمي للسلام
انطلاق حملة “جديدة عرطوز تنهض من جديد” المجتمعية في ريف دمشق لدعم جهود إعادة تأهيل البلدة
