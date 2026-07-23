حلب تفتتح النسخة الأولى من معرض تجهيزات الفنادق والسياحة

ابتكارات طلابية متميزة في معرض مشاريع المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية بدمشق
رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية يطلع على واقع العمل بمعبري تل أبيض الحدودي و
بمناسبة العيد.. فعالية بعنوان فرحة عيد ترسم البسمة على وجوه ‏الأطفال بحي السيدة عائشة بدمشق‎
معرض دمشق الدولي للكتاب يحتفي بالأدب الكردي كجزء أصيل من المشهد الثقافي السوري
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية آدم عبد المولى يزور معرة النعمان بريف إدلب ومتحفها التاريخي، ويطلع على الخدمات الطبية المقدمة في المركز الصحي بالمدينة
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