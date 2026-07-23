دعماً لسياحة المغامرات.. إطلاق أنشطة للغوص والطيران الشراعي في طرطوس
حلب تفتتح النسخة الأولى من معرض تجهيزات الفنادق والسياحة
فرق الصيانة تواصل أعمالها في سد الفرات لرفع كفاءته والحفاظ على جاهزيته التشغيلية
وقفة لأهالي المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمام مقر الأندوف ببلدة نبع الفوار
تأهيل 4 محطات بريفي حماة وإدلب لتوفير مياه الشرب لـ 42 ألف نسمة
الزيتون من أهم المحاصيل الزراعية في ريف القنيطرة ومصدر رزق أساسي لمزارعي المنطقة
محافظة درعا تضبط معملاً لخلط المحروقات وتصادر 100 ألف ليتر وتوقف المتورطين
نجاح عملية جراحية نوعية لطفل في مستشفى اللاذقية لأمراض وجراحة القلب
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