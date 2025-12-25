حملة “شفاء 3” تواصل إجراء العمليات الجراحية المجانية في المشفى الجامعي بحمص.
قداس في كنيسة مار جرجس بمدينة محردة في ريف حماة الشمالي بمناسبة عيد الميلاد
أبناء الطوائف المسيحية في حمص يحتفلون بعيد الميلاد المجيد
أهالي قرى ريف إدلب الغربي يحتفلون بعيد الميلاد المجيد
قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية مار جرجس للسريان الأرثوذكس بدمشق
أمنيات ومعايدات السوريين بعيد الميلاد المجيد
أجواء احتفالية في مدينة اللاذقية بمناسبة عيد الميلاد المجيد
غرفة صناعة دمشق وريفها تكرم الفائزين بجائزة أفضل منتج كيميائي للعام 2025
