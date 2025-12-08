مشاهد من تدريبات الطيارين الشراعيين قبل المشاركة في احتفالات عيد التحرير بدمشق

أعضاء الهيئات الناخبة يدلون بأصواتهم لانتخاب الأعضاء عن دائرتي رأس العين وتل أبيض
مؤسسة مياه دمشق وريفها تعدّ خطة طوارئ من أربعة مراحل لتعويض النقص الحاصل في المورد المائي
خدمات متنوعة تقدمها شركات خارجية ضمن معرض سيريا هايتك في مدينة المعارض بدمشق
“بين العلم والفن”.. يوم علمي في المعهد التقاني لطب الأسنان بحماة
مدينة القصير في ريف حمص تستعيد وجهها الزراعي وسط تحديات ومطالبات بالدعم
