البيوت الطينية.. ذاكرة العمارة السورية في مواجهة الاندثار

دمشق-سانا

تتسلل رائحة الطين المبلل بعد المطر من جدران البيوت القديمة، فيما تنام الأسطح الطينية بهدوء تحت شمس الريف، محتفظةً ببرودة الصيف ودفء الشتاء، كأنها تعرف أسرار الأرض التي خرجت منها.

لا تزال البيوت الطينية في قرى الجزيرة السورية والبادية والأرياف الزراعية، تقف بصمت، شاهدة على زمنٍ بنى فيه الإنسان مأواه من الماء والتراب والقش، وترك في تفاصيله حكاية علاقة طويلة بين المكان والناس.

ورغم التحولات العمرانية المتسارعة، ظلت هذه البيوت تشكل واحداً من أبرز ملامح التراث العمراني في سوريا، بما تحمله من خصوصية بيئية واجتماعية وثقافية، غير أن هذا النمط المعماري التقليدي يواجه اليوم خطر الاندثار مع تراجع الاهتمام بالحرف المرتبطة به، واتجاه السكان نحو الأبنية الإسمنتية الحديثة.

عمارة خرجت من الأرض

تحدث الباحث طلحة الحريب لوكالة سانا عن البيوت الطينية، موضحاً أن هذا النوع من البناء يمثل بداية التطور الطبيعي للإنسان القديم، الذي سكن الكهوف والمغارات هرباً من الفيضانات وقسوة المناخ، قبل أن ينتقل إلى ضفاف الأنهار والوديان، حيث بدأ ببناء مساكنه من مواد البيئة المحيطة.

وبيّن الحريب أن الطين والماء والقش شكّلت العناصر الأساسية لهذه البيوت، ما منحها خصائص فريدة، أبرزها قدرتها العالية على العزل الحراري، إذ تحافظ على البرودة صيفاً والدفء شتاءً، إضافة إلى انخفاض تكاليف إنشائها واعتمادها على مواد طبيعية متوافرة محلياً.

وأشار إلى أن العمارة الطينية تعد من أكثر أنواع البناء انسجاماً مع البيئة، فهي صديقة للمناخ ولا تسبب تلوثاً، كما تتميز بمرونة تساعدها على التكيف مع الظروف الجوية المختلفة، فضلاً عن طابعها الصحي المرتبط بقدرتها على خلق بيئة داخلية مريحة.

وفي كتابه “العمارة الطينية في سوريا”، يستعرض المهندس الجزائري الفرنسي محمود بن داكير تاريخ استخدام الطين في البناء السوري منذ آلاف السنين، موضحاً أن مادة “اللبن” والطوف شكّلت أساس العمارة التقليدية في العديد من المناطق السورية، حيث طوّر السكان عبر الزمن تقنيات دقيقة في خلط الطين وتجفيفه وتشييد الجدران والأسقف، بما يحقق التوازن بين المتانة والعزل الطبيعي، ويعكس خبرة طويلة في التعامل مع البيئة المحلية.

ذاكرة اجتماعية وحياة يومية

لم تكن البيوت الطينية مجرد جدران تؤوي السكان، بل عكست نمط الحياة الاجتماعية للأهالي، من خلال تصميم الأفنية الداخلية والغرف الواسعة والأسطح المستخدمة في تخزين المحاصيل الزراعية.

ويؤكد الحريب أن هذه البيوت ارتبطت بتفاصيل الحياة اليومية، إذ شكّلت مساحة للتواصل العائلي والعيش الجماعي، فيما ظل الفناء الداخلي مركزاً للقاءات العائلية والأعمال المنزلية، في صورة تعكس بساطة الحياة الريفية القديمة وعلاقتها الوثيقة بالطبيعة.

وفي كثير من القرى السورية، لا تزال بعض الغرف الطينية قائمة حتى اليوم، رغم تشييد أبنية إسمنتية حديثة إلى جانبها، في محاولة للحفاظ على جزء من الهوية الريفية وذاكرة المكان.

حرفة تواجه الغياب

رغم ما تتمتع به البيوت الطينية من ميزات بيئية واقتصادية، فإنها تواجه تحديات متزايدة، أبرزها عزوف الأجيال الجديدة عن السكن فيها، وتراجع أعداد الحرفيين القادرين على تشييدها وصيانتها.

وأوضح الحريب أن معظم البناء في الماضي كان يعتمد على الطين، بينما أصبح عدد العاملين في هذه الحرفة قليلاً جداً اليوم، في وقت لا يرغب فيه كثير من الشباب بتعلمها، وخاصةً أن هذه البيوت تحتاج إلى صيانة دورية، ولا سيما بعد مواسم الأمطار، الأمر الذي دفع كثيرين إلى هدمها أو استبدالها بمبانٍ حديثة.

ويشير مختصون إلى أن الحفاظ على البيوت الطينية لا يرتبط بالجانب التراثي فقط، بل يتصل أيضاً بالاستفادة من خبرات العمارة التقليدية في مواجهة التغيرات المناخية والحد من استهلاك الطاقة، في ظل تزايد الدعوات لإحياء أنماط البناء الصديقة للبيئة.

وتبقى البيوت الطينية، بما تحمله من دفء وبساطة وملامح إنسانية، شاهدة على مرحلة مهمة من تاريخ المجتمع السوري، وذاكرة معمارية تقاوم الغياب، وتحفظ في جدرانها حكايات الأجداد وعلاقة الإنسان الأولى بالأرض.