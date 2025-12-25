كرنفال في بلدة الحواش بريف حمص بمناسبة عيد الميلاد المجيد

العرض الأول لفيلم “ردع العدوان” في دار الأوبرا بدمشق رحلة في ذاكرة النصر الوطني
مرشحو مجلس الشعب في معرة النعمان بريف إدلب يناقشون برامجهم الانتخابية
ورشة تدريبية لأعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في حمص
أطفال يعيدون بناء المآذن التاريخية في سوريا.. مشروع تعليمي في معرض دمشق الدولي
“رنكوس بتستاهل” تكافل وطني يؤكد أن إرادة البناء أقوى من التحديات.
