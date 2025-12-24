المعايير الفنية لنقل البضائع ودورها في استدامة شبكة الطرق
حملة للتبرع بالدم في مشفى القطيفة بالقلمون الشرقي
استكمال الاتفاقية لمنحة البنك الدولي بين وزارة المالية والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء
الاتحاد العربي السوري للمبارزة يختتم بطولة النخبة للفئات العمرية بدمشق
افتتاح مركز البريد في مدينة داعل بريف درعا بعد إعادة تأهيله
منافسات قوية ومشاركة نوعية في بطولة الجمهورية للشطرنج للرجال بدمشق
افتتاح روضة أطفال ضمن مشروع “حلم الطفولة” في قرية تل التوت بريف السلمية
مشاركة واسعة لشركات ألبسة الأطفال في موتكس خان الحرير
