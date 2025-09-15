“وجهتك الأكاديمية” فعالية في طرطوس لمساعدة الطلاب على اختيار كلياتهم
بدء فعالية متحف سجون سوريا لعرض تحقيقها الأول حول سجن صيدنايا في المتحف الوطني بدمشق
شاعر من دير الزور يعيد زخم القراءة لشباب المدينة
الرئيس أحمد الشرع يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة الدوحة
كلمة الرئيس الشرع أمام القمة العربية والإسلامية الطارئة المنعقدة في العاصمة القطرية
نائب وزير الاقتصاد والصناعة يبحث تطوير الصناعات المحلية على هامش مهرجان “ربيع حماة”
عشرات العائلات من العشائر تعود إلى منازلها في قرية القصر بريف السويداء الشمالي الشرقي
منظمة بناء تبدأ مشروعاً لإعادة تدوير ركام المنازل في ريف إدلب الجنوبي
