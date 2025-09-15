بدء فعالية متحف سجون سوريا لعرض تحقيقها الأول حول سجن صيدنايا في المتحف الوطني بدمشق

منتخب سوريا الأولمبي يبدأ أولى تدريباته على استاد إدلب البلدي.. تحضيراً لبطولة غرب آسيا المقامة في عمان بالأردن
انطلاق حزمة مشاريع كبرى لتأهيل وتعبيد الطرق الرئيسية ومداخل حلب
الحياة تنبض في الساحل السوري من جديد.. نهاية هجمات فلول النظام البائد وعودة الأمل
كلمة وزير الإعلام السيد حمزة المصطفى خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية
محافظة دمشق تنظم قرعة علنية لتوزيع المساكن البديلة في شرقي باب شرقي بدمشق
