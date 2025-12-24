مطرانية طرطوس للروم الأرثوذكس تنظم احتفالاً لإضاءة شجرة الميلاد
الجمعية الكيميائية السورية تحتفل في دمشق بمرور 80 عاماً على تأسيسها
وفد من وزارة الطاقة يطلع على الواقع الخدمي في ريف حمص الشرقي الجنوبي
الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تنظّم لقاءً حوارياً في اللاذقية للتعريف بمهامها
طلاب معهد محمد عبد الكريم للموسيقا ينشدون الحرية على مسرح قصر الثقافة في حمص
مدارس شرق درعا في بصرى الشام تدخل مرحلة التأهيل ضمن حملة “أبشري حوران”
بدء أعمال ترميم مبنى المصالح العقارية والمالية في معرة النعمان بريف إدلب
مديرية الشؤون السياسية في إدلب تكرم فريق نقابة معلمي المحافظة لكرة القدم
