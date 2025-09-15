مؤتمر الجمعية العمومية الاستثنائي للاتحاد العربي لكرة القدم في دمشق

قافلة مساعدات إنسانية قطرية تدخل السويداء عبر ريف درعا
دخول قافلة مساعدات إغاثية إلى محافظة السويداء عن طريق ممر بصر الحرير في ريف درعا
وصول وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى مقر جامعة الدول العربية لحضور الجلسة التحضيرية لـ”قمة فلسطين”
لقاء الهيئة الوطنية للمفقودين مع عائلات المفقودين والمعتقلين في محافظة إدلب
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية يتفقد سير عمليات استلام القمح من المزارعين في مركز العوامية بالمحافظة
