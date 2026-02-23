وزير الطوارئ يبحث مع القائم بأعمال سفارة قبرص تعزيز الجاهزية للكوارث والاستجابة الإقليمية

دمشق-سانا

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح اليوم الإثنين مع القائم بأعمال ‏سفارة جمهورية قبرص بدمشق ميخاليس خادجيكيرو سبل تعزيز الاستجابة الإقليمية، وتطوير الجاهزية الاستباقية للكوارث الطبيعية والحالات الطارئة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي انعقد في مبنى الوزارة بدمشق أهمية التعاون الإنساني العابر للحدود في حماية المدنيين وصون الاستقرار، وسبل تفعيل آليات المساندة الإقليمية وتعزيز الجاهزية المسبقة للحالات الطارئة.

كما اتفق الطرفان على توسيع برامج التدريب وبناء القدرات ونقل الخبرات التقنية والتعاون الفني، بما يعزز جاهزية المؤسسات، ويسهم في رفع مستوى التنسيق والاستجابة السريعة في منطقة شرق المتوسط.