“سوريا من القهر إلى النصر” احتفالية في كلية التربية بجامعة إدلب بمناسبة مرور عام على التحرير

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الـ 23 للرابطة السورية للجراحين في المشفى الوطني الجامعي بدمشق
انطلاق التصفيات النهائية لمبادرة تحدي القراءة العربي في دار الأوبرا بدمشق
سوريون في النمسا ينظمون حملة لجمع التبرعات.. بالتزامن مع حملة “دير العز”
صور بعض شهداء الثورة السورية تزين ساحة السبع بحرات في إدلب تخليداً لذكراهم
وصول عدد من جرحى الجيش وقوى الأمن العام وذوي الشهداء القادمين على نفقة الرئاسة السورية إلى مدينة مكة المكرمة لأداء فريضة الحج
