حماة تختتم مبادرة نبض المعلم بتكريم المشاركين وتدريب مدربين في المدارس

دخول الحافلات إلى السويداء لإخراج العائلات المحتجزة داخل المدينة
إقبال متزايد على محال بيع الزينة مع بدء عودة الحجاج إلى أرض الوطن
بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية.. بدء تفريغ باخرة محملة بالقمح الطري في مرفأ طرطوس
منتخب سوريا لكرة السلة للسيدات يختتم تحضيراته المحلية لبطولة غرب آسيا
لقطات من زيارة وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني إلى جمهورية العراق الشقيق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى