السفارة السعودية في سوريا تقيم حفلاً بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشعب بدمشق وريفها ودرعا والقنيطرة يؤدون اليمين القانونية
محافظ دمشق: هذا الاستحقاق الوطني لحظة مهمة انتظرها السوريون
فعالية شعبية في ساحة سعد الله الجابري بحلب تأكيداً على الوحدة الوطنية ورفضاً لدعوات التقسيم
إعادة افتتاح معبر القائم البوكمال الحدودي مع العراق ومباشرة العمل فيه أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات
رئيس هيئة التخطيط والإحصاء: الهوية التنموية ستكون عنوان سوريا الجديد اقتصادياً و اجتماعياً
