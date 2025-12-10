أهالي بصر الحرير في ريف درعا يحتفلون بالذكرى الأولى للنصر والتحرير

انطلاق مهرجان العودة إلى المدارس في مدينة الزبداني بريف دمشق
مستشفى إدلب الجامعي يستأنف استقبال المرضى وتقديم خدماته الطبية بشكل مجاني
حملة خدمية في حي المنشية بدرعا لترحيل الأنقاض وفتح الطرقات لتسهيل عودة الأهالي
الإعلامي موسى العمر لـ سانا: “ريفنا بيستاهل” رسالة للتعاون والتعاضد بين السوريين
لقاء في حماة لبحث التحديات التي تواجه العملية التعليمية قبل بدء العام الدراسي الجديد
