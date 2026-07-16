لقطات من جمال الطبيعة في ريف القنيطرة الجنوبي

تضرر عدد من السيارات في شارع الثورة جراء العاصفة المطرية التي ضربت مدينة طرطوس مساء أمس
عودة الهدوء إلى بصرى الشام في درعا بعد انتهاء حظر التجوال الذي أعلنت عنه قيادة الأمن الداخلي
جامع خالد بن الوليد في حمص بعد تزيينه بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك
منحة يابانية بقيمة 5.37 ملايين دولار لدعم العودة المستدامة وإعادة الاندماج في سوريا
قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قريتي صيدا الجولان وصيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي
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