لقطات من جمال الطبيعة في ريف القنيطرة الجنوبي
بمشاركة نحو 50 شركة.. انطلاق معرض البناء الخامس في حمص
“رحلة إلى الحنين”.. أوركسترا النفخيات السورية تستعيد أشهر الأغنيات العالمية في أوبرا دمشق
إطلاق مبادرة “محبي حلب” التطوعية في حي الشيخ مقصود لتعزيز ثقافة النظافة
محطات الوقود في القنيطرة تعود إلى نشاطها بعد انتهاء معاناة الانتظار
وفد من وزارة الزراعة السودانية يطلع على التجارب البحثية في محطة “أكساد” بريف درعا
زراعة دير الزور تواصل استقبال الموظفين المفصولين من الخدمة بسبب مشاركتهم في الثورة
اختتام أعمال ورشة العمل التخصصية حول المسؤولية الطبية في القانون السوري.
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