انطلاق فعاليات المؤتمر الهندسي السوري الدولي الأوّل في دمشق
كيف احتفل أهالي حي الميدان الدمشقي بذكرى النصر والتحرير ؟
احتفال لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مدرج جامعة دمشق بذكرى النصر والتحرير
الجالية السورية في مدينة برشلونة الإسبانية تحتفل بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
مشاركون باحتفالية ذكرى التحرير: الذكرى دعوة للتعاون في إعادة الإعمار
احتفال تجمع الطلاب السوريين في بلجيكا بذكرى التحرير
كلمة وزيرة الشؤون الاجتماعية في افتتاح الملتقى الوطني الأول لتعزيز أجندة المرأة والأمن والسلام
دمشق ترتدي ثوب الفرح احتفاءً بمرور عام على تحرير سوريا
