الجالية السورية في مدينة برشلونة الإسبانية تحتفل بالذكرى الأولى لتحرير سوريا

رئيس مجلس محافظة حلب يبحث مع أعضاء مجلس مدينة منبج الواقع الخدمي في المنطقة بعد التحرير
الدفاع المدني السوري بالتعاون مع مجلس مدينة حلب يُطلق حملة لإزالة أنقاض الأبنية المدمرة في عدد من أحياء المدينة
إحياء ذكرى تحرير سوريا في مدينة قلعة المضيق بحماة بمشاركة واسعة من أهالي سهل الغاب
من الأجداد إلى الأحفاد.. حرفي يروي لـ سانا سر صناعة الجلديات الدمشقية
وزارة التربية والتعليم تستكمل استعداداتها للمشاركة في معرض دمشق الدولي
