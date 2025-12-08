دموع الفرح في حماة رجل مسن يحتضن عناصر وزارة الدفاع خلال العرض العسكري
قدم الرئيس أحمد الشرع درع النصر لوزارة الدفاع ورفاق درب التحرير تكريمًا لجهودهم وتضحياتهم
كلمة الرئيس الشرع خلال الحفل الرسمي بقصر المؤتمرات في دمشق بالذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا
تجمع أهالي مدينة حماة في ساحة العاصي للاحتفال بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
الجالية السورية في سويسرا تحتفل بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير في مدينة زيوريخ
من قلب ساحة الأمويين أهالي دمشق يجددون عهد النصر والتحرير
مشاهد من العرض العسكري الذي نظمته وزارة الدفاع في مدينة حلب بمناسبة ذكرى التحرير
محامو سوريا ينظمون مسيراً احتفالاً بذكرى التحرير الأولى
