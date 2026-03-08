خط توتر جديد في ريف إدلب لتعزيز استقرار الكهرباء بين خان شيخون ومعرة النعمان

مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تسيّر دورياتها لضبط الأسعار في إدلب
مدير صحة حلب: كوادرنا بجاهزية عالية للتعامل مع تصعيد تنظيم قسد ضد المناطق السكنية في المحافظة
مجمع غرب درعا يواجه مجمع درعا وما حولها في نصف نهائي بطولة المجمعات التربوية بدرعا
خيمة عزاء في حي الكيلانية لأرواح شهداء مجزرة حماة التي ارتكبها النظام البائد عام 1982
جولة تعريفية لـ 70 طالباً وطالبة من معهد الأمل للإعاقة الحركية في معرض دمشق الدولي للكتاب
