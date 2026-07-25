الشيباني يبحث مع غوتيريش جهود التعافي المبكر في سوريا والانتقال لمرحلة التنمية المستدامة

دمشق-سانا

عقد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اجتماعاً موسعاً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق له، بحضور وزيري الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، والشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، وحاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان.

وتناول الاجتماع آفاق تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة، ودعم جهود التعافي المبكر، والانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى مرحلة التنمية المستدامة، بما ينسجم مع أولويات سوريا وتعزيز استقرارها.

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني استقبل في وقت سابق اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي.