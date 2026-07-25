الشيباني يبحث مع غوتيريش جهود التعافي المبكر في سوريا والانتقال لمرحلة التنمية المستدامة

photo 5 2026 07 25 14 22 38 الشيباني يبحث مع غوتيريش جهود التعافي المبكر في سوريا والانتقال لمرحلة التنمية المستدامة

دمشق-سانا

عقد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اجتماعاً موسعاً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق له، بحضور وزيري الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، والشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، وحاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان.

photo 2 2026 07 25 14 22 38 الشيباني يبحث مع غوتيريش جهود التعافي المبكر في سوريا والانتقال لمرحلة التنمية المستدامة

وتناول الاجتماع آفاق تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة، ودعم جهود التعافي المبكر، والانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى مرحلة التنمية المستدامة، بما ينسجم مع أولويات سوريا وتعزيز استقرارها.

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني استقبل في وقت سابق اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي.

photo 1 2026 07 25 14 22 38 الشيباني يبحث مع غوتيريش جهود التعافي المبكر في سوريا والانتقال لمرحلة التنمية المستدامة
photo 3 2026 07 25 14 22 38 الشيباني يبحث مع غوتيريش جهود التعافي المبكر في سوريا والانتقال لمرحلة التنمية المستدامة
photo 4 2026 07 25 14 22 38 الشيباني يبحث مع غوتيريش جهود التعافي المبكر في سوريا والانتقال لمرحلة التنمية المستدامة
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