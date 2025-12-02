تزويد منطقة سنجار في إدلب بأجهزة ومعدات طبية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للأهالي

لقاء مع المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “العمران” المهن
وقفة احتجاجية في ساحة المرجة رفضاً لانتهاكات ” قسد” في الجزيرة السورية
كلمة وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع نظيريه التركي والأردني
ورشة تدريبية للمحامين بحماة حول توثيق الانتهاكات الجسيمة في زمن النظام البائد
عالم المجسمات الخشبية الصغيرة نافذة على الماضي وهدايا تذكارية في الحاضر
