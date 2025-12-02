جولة اطلاعية لمدير عام هيئة الاستثمار لاستكشاف الفرص الاستثمارية في محافظة إدلب
تزويد منطقة سنجار في إدلب بأجهزة ومعدات طبية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للأهالي
وضع حجر الأساس لمحطة توليد كهرباء في دير الزور باستطاعة 1000 ميغاواط
ندوة علمية في كلية التربية بجامعة إدلب حول “الصحة النفسية في الكوارث والأزمات”
ورشة تدريبية حول إعداد خطط التنمية المحلية في حمص
فرع مكافحة المخدرات بدمشق يقبض على شبكة من عشرة أشخاص تقوم بترويج وبيع المواد المخدرة
أنشطة وفعاليات طلابية متنوعة في ثانوية المتفوقين بجرمانا بمناسبة ذكرى التحرير
انطلاق حملة “جديدة عرطوز تنهض من جديد” المجتمعية في ريف دمشق لدعم جهود إعادة تأهيل البلدة
Sign in to your account
تذكرني