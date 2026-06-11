ورشة عمل في باريس لدعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا بمشاركة قضاة وخبراء دوليين

باريس-سانا

انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس أعمال ورشة عمل متخصصة حول العدالة الانتقالية في سوريا، بمشاركة قضاة من وزارة العدل السورية وممثلين عن هيئة العدالة الانتقالية ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية، إلى جانب خبراء ومحققين دوليين وممثلين عن منظمات حقوقية دولية.

وتنظم الورشة على مدى ثلاثة أيام من قبل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بالشراكة مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات السورية والجهات الدولية المعنية بالعدالة الانتقالية، ودعم الجهود الرامية إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

وشهد اليوم الأول من أعمال الورشة جلسات نقاش تناولت التحديات القانونية والقضائية والتقنية المرتبطة بمسار العدالة الانتقالية، إضافة إلى آليات الاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات التحقيق وجمع الأدلة والتوثيق وملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد خلال سنوات الثورة السورية.

من جهته، أكد مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش، أن سوريا دخلت مساراً وطنياً للعدالة الانتقالية، مشيراً إلى أهمية التكامل بين الخبرات السورية والتجارب الدولية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المؤسسات القضائية والحقوقية في عدد من الدول.

وأوضح درويش أن سوريا تمتلك المعرفة بما جرى خلال سنوات الثورة السورية، كما تمتلك الشهود والضحايا وكمية كبيرة من الأدلة، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعاوناً دولياً حقيقياً، ولا سيما في الجوانب التقنية المرتبطة بالتحقيقات الجنائية، وكشف مصير المفقودين والتعامل مع المقابر الجماعية والرفات.

بدوره، أكد رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أليكسيس ديسوي وجود مؤشرات إيجابية وبدايات واعدة في مسار تحقيق العدالة لضحايا الجرائم التي ارتكبت في عهد النظام البائد، مشدداً على أهمية مكافحة الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم بما يضمن عدم تكرارها مستقبلاً.

وأشار ديسوي إلى أن الضحايا الذين قدموا شهاداتهم وساهموا في توثيق الجرائم ينتظرون رؤية نتائج ملموسة، معتبراً أن تحقيق العدالة يمثل مسؤولية جماعية تتطلب عملاً متواصلاً من مختلف الأطراف المعنية.

بدوره، شدد قاضي الإحالة المختص بالعدالة الانتقالية في وزارة العدل السورية المستشار عبد الرزاق الحسين، على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية ومن التجارب القانونية والقضائية المتراكمة لدى المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة لدعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

وأشار الحسين إلى أن التعاون مع الجهات الدولية وتبادل الخبرات والأدلة المتوافرة يمكن أن يسهم في دعم جهود المحاسبة وتعزيز عمل المؤسسات السورية المختصة، بما يساعد على تحقيق العدالة للضحايا وترسيخ سيادة القانون.

وتستمر أعمال الورشة خلال اليومين المقبلين، حيث يناقش المشاركون عدداً من الملفات المرتبطة بالعدالة الانتقالية وآليات التعاون بين المؤسسات السورية والجهات الدولية، في إطار دعم الجهود الرامية إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد بحق السوريين.