حملة توعوية حول مخاطر مخلفات الحرب لطلاب المدارس والأهالي في جبل الأكراد باللاذقية

لجنة التحقيق في أحداث السويداء تعقد اجتماعها الأول برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس
“الدولة السورية، تحديات وفرص” محاضرة لمستشار رئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان
العمر: زيارتنا إلى ألمانيا تأتي في إطار تطوير الأداء القنصلي للبعثات الخارجية
انفجار عبوة ناسفة في منطقة المزة 86 بدمشق استهدفت أحد عناصر الأمن الداخلي
استمرار وصول ناقلات الغاز والمازوت إلى مصب الشركة السورية للنفط في بانياس بريف محافظة طرطوس
