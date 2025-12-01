فريق جامعة النهضة يفوز على فريق جامعة باشاك شهير ضمن بطولة النصر للجامعات
الشركات السعودية في البعثة التجارية تؤكد أهمية السوق السورية للاستثمار
فرع مؤسسة “إكثار البذار” في إزرع بدرعا يبدأ بيع البذار للفلاحين
بدء أعمال إزالة الأنقاض من ملعب مدينة دوما البلدي في ريف دمشق
فعالية في مشفى إدلب الجامعي بمناسبة اليوم العالمي للإيدز
افتتاح مركز بريد شمال اللاذقية لتسهيل الخدمات على المواطنين
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل من نقطة الحميدية باتجاه بلدة جبا وقرية أم باطنة في ريف القنيطرة
مدينة دمشق وريفها قبلة السياح ومقصد المستثمرين
Sign in to your account
تذكرني