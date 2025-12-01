فريق جامعة النهضة يفوز على فريق جامعة باشاك شهير ضمن بطولة النصر للجامعات

إعادة تأهيل وتشغيل جهاز الطبقي المحوري في مشفى حمزة الخطيب في الجيزة بريف درعا
وفد الهيئة العامة للمنافذ يطلع على واقع العمل في معبر نصيب الحدودي وبالمنطقة السورية- الأردنية
انطلاق مؤتمر الشباب نهضة وبناء في حلب بحضور محافظ حلب السيد عزام الغريب ومدير الشؤون السياسية الأستاذ سعد نعسان
حفل خاص لافتتاح قلعة حلب ومعرض المنتجات التراثية ضمن الاحتفالات باليوم العالمي للسياحة
معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير النقل يتفقدان جناح الوزارة في مدينة المعارض
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى