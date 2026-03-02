الخيمة الرمضانية في طرطوس تناقش قضايا سياسية واقتصادية تهم المواطنين

انعقاد الملتقى الأول لمنتخب سوريا للقرآن الكريم للإناث في دمشق بمشاركة نخبة من الحافظات
محمد ولي يزور سانا: إدراج اللغة الكردية في عمل الوكالة يعبر عن تقديرها للتنوع الثقافي في سوريا
مؤتمر اتحاد شركات الشحن الدولي يركز على تطوير قطاع النقل في سوريا
رئيس مجلس محافظة حلب يبحث مع أعضاء مجلس مدينة منبج الواقع الخدمي في المنطقة بعد التحرير
توزيع مساعدات إنسانية على الأهالي المقيمين في قرية صما بريف السويداء الغربي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى