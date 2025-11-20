حملة “فجر القصير” المجتمعية في ريف حمص تجمع أكثر من 10 ملايين دولار

وزير الإدارة المحلية والبيئة: المعرض تأكيد على حالة التعافي التي تعيشها سوريا
انتشار قوات الأمن الداخلي في بلدة ولغا بريف السويداء لضمان تنفيد وقف إطلاق النار وحماية
وزير الصحة يتفقد العيادات الخارجية في مشفى ابن النفيس بدمشق
مؤسسة مياه دمشق وريفها توقّع اتفاقية تعاون مع منظمة “رحمة بلا حدود”
تصريح رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي محمد أبو نيان لـ سانا حول المنتدى الاستثماري الس
