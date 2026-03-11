كلمة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن حول لبنان

صلاة التراويح في جامع الصحابي زيد بن حارثة بمحافظة إدلب
الرئيس أحمد الشرع يشارك في جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025 في الرياض
مشاهد من افتتاح المنتدى الاستثماري السوري السعودي بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع، وذلك ف
معاناة الأهالي في الانتقال من الطبقة إلى الرقة بسبب تفجير الجسور فوق نهر الفرات
خطة خدمية شاملة تهيئ لعودة العمل الخدمي والإداري إلى دير حافر بعد تأمينها من قبل الجيش
