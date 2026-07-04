“فرح غير مكتمل”.. فنان سوري يوثق ذاكرة المفقودين عبر مشروع فني في هولندا

لاهاي-سانا

انطلق الفنان والباحث السوري المقيم في هولندا، فؤاد حلاق، من تجربة الانتظار الطويل التي عاشتها عائلات المفقودين والمختفين قسراً في سوريا، ليطلق مشروعه الفني متعدد الوسائط “فرح غير مكتمل” (Incomplete Joy)، والذي يهدف إلى تحويل تجربة الغياب إلى مساحة للتعافي والحوار وحفظ الذاكرة الجماعية، كما يوفر مساحة للسوريين المقيمين في هولندا للتعامل مع آثار الفقد، ويفتح نقاشاً حول الغياب والعدالة، وتأثير الاختفاء القسري في العائلات والمجتمع.

ويركز المشروع على ثلاثة أبعاد للغياب، تتمثل في غياب الشخص، وغياب قصته، وغياب حقه في العدالة، بما يفتح المجال للتأمل في الذاكرة الجماعية ومسارات الحداد والتعافي، ويطرح تساؤلات حول كيفية الحفاظ على ذاكرة الضحايا وإبقائها حاضرة.

وقال حلاق في تصريح لـ سانا: “إن تجربة الانتظار شكّلت جزءاً أساسياً في حياة أهالي المفقودين، وهو ما دفعني إلى البحث في كيفية تحويل هذا الانتظار إلى عمل فني”، موضحاً أنه اختار الأبواب رمزاً لحالة معلقة، فهي ليست مغلقة بالكامل ولا مفتوحة بالكامل، وتشبه حال العائلات التي تبقى متمسكة بالأمل في عودة أحبائها.

وأضاف حلاق: “كتبت على الأبواب رسائل العائلات، وحفرتها بيدي بالطريقة ذاتها التي كُتبت بها، لأحافظ على أثرها الإنساني كما هو”، مبيناً أن المشروع يسعى إلى توفير مساحة آمنة للتعبير والتذكر والتعافي.

وأشار حلاق إلى أنه عمل مع عائلات مفقودين أُبلغوا بوفاة أبنائهم من خلال شهادات معتقلين سابقين خرجوا من السجون، من دون وجود جثمان أو إقامة مراسم دفن، الأمر الذي أبقى لدى ذويهم أسئلة مفتوحة تتعلق بالفقد والعدالة والذاكرة.

ولفت حلاق إلى أن فكرة المشروع بدأت تتشكل خلال زيارته الأولى إلى سوريا بعد سقوط النظام البائد، عندما لفتت انتباهه الصور الكثيرة للمعتقلين والمفقودين المعلقة في ساحة المرجة بدمشق، والتي كانت تتغير ملامحها يوماً بعد آخر بفعل عوامل الطقس أو نتيجة تدخل المارة.

وأوضح أن هذا المشهد أثار لديه تساؤلات حول معنى الاختفاء، ولا سيما مع تلاشي صور أصحابها تدريجياً، الأمر الذي دفعه إلى البحث في كيفية توظيف الفن للحفاظ على الذاكرة الجماعية.

يشار إلى أن مشروع “فرح غير مكتمل” عُرض ضمن فعاليات معرض خريجي قسم التصوير الفوتوغرافي في جامعة HKU للفنون بمدينة أوتريخت الهولندية، وهو يُعد عملاً فنياً متعدد الوسائط يجمع بين التصوير الفوتوغرافي والرسائل المكتوبة والتركيب الفني والصوت، لتجسيد أثر الغياب والاختفاء القسري في الأفراد والمجتمع.