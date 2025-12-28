وقفة في ساحة العاصي تأكيداً على وحدة الشعب وتنديداً باعتداءات فلول النظام البائد على قوى الأمن
“أساسيات الغرس السني” ندوة علمية لخرّيجي كلية طب الأسنان في جامعة إدلب
“من المنتج إلى المستهلك” سوق زراعي لدعم الإنتاج والعملية التسويقية في دمشق
الشركة السورية للبترول تبدأ بحفر أول بئر استكشافية للغاز في التواني بريف دمشق
انتهاء أعمال ترميم مركز غسيل الكلى في معرة النعمان بإدلب
افتتاح منشأتين صناعيتين جديدتين ضمن المدينة الصناعية في باب الهوى بإدلب
وفد رسمي يقدم واجب العزاء بضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في مسجد الإمام علي بن أبي طالب بحمص
المؤتمر الصحفي لحاكم مصرف سوريا المركزي للإعلان عن التعليمات التنفيذية للعملة السورية الجديدة
