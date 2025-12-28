“أساسيات الغرس السني” ندوة علمية لخرّيجي كلية طب الأسنان في جامعة إدلب

الشيباني: سوريا تنظر للدنمارك بوصفها شريكاً ودولة تمتلك إرثاً من التجارب التنموية
مشاهد من حفل إطلاق حملة “الوفاء لإدلب” في الملعب البلدي
مشاريع خدمية طارئة في ريف إدلب لإصلاح الطرقات وتشجيع الأهالي على العودة
حجاج حمص يتوجهون إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج
مصعب المهيدب: استثمارات جديدة في سوريا بمجال الصناعات الثقيلة بقيمة 200 مليون دولار
