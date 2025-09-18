فرع مكافحة المخدرات في درعا يضبط 118 كغ من الحشيش المخدر في ريف المحافظة الشرقي
تضرر مئات المدارس في ريف دمشق وآمال ترميمها في حملة “ريفنا بيستاهل”
عرض فيلم “من أجل سما” في سينما الكندي بدمشق، ضمن تظاهرة سينما الثورة السورية.
معسكر بين نادي الثورة السوري لكرة السلة وأكاديميتي Power الأردنية وWorriors اللبنانية
اللجنة المنظمة لماراثون دمشق 2025 تناقش جهود التغطية الإعلامية
أهالي حرستا: الحلم يكبر مع كل مساهمة في “ريفنا بيستاهل”
وكيل وزارة العدل القطرية لـ سانا: سنضع تجربتنا القانونية تحت تصرف أشقائنا في سوريا
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تطلق حملة تنظيف البحر في محيط جزيرة أرواد
