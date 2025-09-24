أهالي دير الزور يتابعون كلمة الرئيس أحمد الشرع في الساحات العامة

كاميرا سانا توثق آثار الدمار في بلدة دير سلمان بريف دمشق والتي لم تسلم من همجية النظام البائد
انطلاق فعاليات مؤتمر نهضة تك في دمشق بحضور وزير الاتصالات والتقانة السيد عبد السلام هيكل
مشاركة واسعة للشركات السعودية الباحثة عن فرص استثمارية في سوريا
لقاء الرئيس الشرع مع الرئيس اللبناني .. على هامش القمة العربية الطارئة في الدوحة
افتتاح ثلاثة أقسام حيوية في المشفى الوطني باللاذقية بهدف الارتقاء بجودة الخدمات
