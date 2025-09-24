استعداداً لاستقبال الرئيس أحمد الشرع.. بدء تجمع أبناء الجالية السورية في أمريكا
لقطات جوية تظهر اتساع رقعة الحرائق في جبل التركمان بريف اللاذقية
نزوح عائلات من بلدة القصب جراء الحرائق في منطقة جبل التركمان بريف اللاذقية
تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات لمراسل سانا في نيويورك
فرق الدفاع المدني تواصل مكافحة الحرائق في ريف اللاذقية
أزمة مياه في معرة النعمان، آثار تدمير النظام البائد مستمرة
العثور على سجن تحت الأرض في ريف حمص الشرقي
أهالي منطقة سهل الغاب في حماة يطالبون بإعادة تأهيل المدارس للعام الدراسي الجديد
