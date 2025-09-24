استعداداً لاستقبال الرئيس أحمد الشرع.. بدء تجمع أبناء الجالية السورية في أمريكا

وصول قافلة مساعدات إغاثية وغذائية إلى جسر نامر بريف درعا متوجهة إلى السويداء
انخفاض الأسعار ووفرة المواد الغذائية والخضراوات والفواكه يبث الحياة في أسواق مدينة حلب
مقتطف من مؤتمر المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى
افتتاح فندق “ديونز بوتيك” في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق
وزير التعليم العالي الدكتور عبد المنعم عبد الحافظ يتحدث لـ سانا حول واقع الجامعات السورية
