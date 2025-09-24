إبداعات الخط العربي وجمالياته تتألق في مسرح حمص الأرثوذكسي

شاب سوري يعمل في مجال الغرافيك يؤسس لمشروع برامج كرتون في النمسا
فريق من الجمعية الطبية السورية الأمريكية (سامز) يُجري نحو 25 عملية قلب مجاناً في مشفى الأمراض القلبية بمدينة حلب
كاميرا سانا توثق آثار الدمار في بلدة دير سلمان بريف دمشق والتي لم تسلم من همجية النظام البائد
ما هو الواقع الفني لمنشأة التيم لتوليد الطاقة الكهربائية في دير الزور؟
الدفاع المدني السوري بالتعاون مع مجلس مدينة حلب يُطلق حملة لإزالة أنقاض الأبنية المدمرة في عدد من أحياء المدينة
