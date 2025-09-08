صندوق التنمية السوري من وجهة نظر السوريين في ألمانيا

الجلسة الحوارية لأبناء محافظة الرقة مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة دمشق
وزارة الزراعة تستكمل تجهيزات جناحها للمشاركة في معرض دمشق الدولي
وزير الإعلام: انطلاقة سانا ستكون نقطة تحول في مسار الإعلام السوري
في قلب دمشق.. أهازيج الحرية تصدح وفرحة الأهالي تعانق السماء
سانا تستطلع آراء عدد من المواطنين في حلب حول قرار الرئيس الأمريكي رفع العقوبات المفروضة على سوريا
