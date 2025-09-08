صندوق التنمية السوري من وجهة نظر السوريين في ألمانيا
افتتاح المشفى التخصصي للأمراض الجلدية في منطقة دمر بدمشق
حضور سوري متميز في مهرجان “يُمن الشبابي” الذي نظمه ملتقى شباب اليمن في تركيا
حملة في معرشورين بريف إدلب لإزالة الأنقاض وفتح الطرقات في البلدة
إعادة افتتاح مشفى جمعية البر والخدمات الاجتماعية في حمص بعد إعادة تأهيله وتجهيزه
دورة في “أكساد” حول تحليل خصائص التربة باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد
جولة ميدانية بمرفأ اللاذقية لتفقد تفريغ الباخرة الخامسة المحمّلة بـ 15 ألف طن من القمح
جهود مستمرة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لإزالة الأنقاض من أحياء حمص
Sign in to your account
تذكرني