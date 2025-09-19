مقبرة العتيبة تُعيد جُرح الغوطة.. أم تتعرف على جثة ابنها

كيف احتفلت محافظة ريف دمشق بإطلاق صندوق التنمية السوري؟
استمرار العمل بمشروع توسع كلية العلوم في جامعة دمشق
الهلال الأحمر والأمن الداخلي يؤمنان عودة 30 شخصاً من السويداء إلى محافظتهم
وزير التعليم العالي الدكتور عبد المنعم عبد الحافظ يتحدث لـ سانا حول واقع الجامعات السورية
لقاء وزير السياحة مع وفد من مجلس رجال الأعمال السعودي الأميركي السوري
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى