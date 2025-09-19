اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في العتيبة بريف دمشق

ضبط مسروقات بقيمة 30 ألف دولار في حلب والقبض على الجناة
سانا تستطلع آراء عدد من طلاب وأساتذة جامعة دمشق حول عمليات وزارة الدفاع والأمن العام التي تستهدف فلول النظام البائد.
قوات الأمن الداخلي تبدأ بالانتشار ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السويداء لضمان تنفيد وقف
قلعة حلب.. تحفة معمارية نادرة ومعلم سياحي يروي قصصاً عمرها آلاف السنين
محافظة دمشق تكرم الطلاب المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي
