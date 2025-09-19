اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في العتيبة بريف دمشق
موسم زراعي قاس على الفلاحين في كفرنبودة بريف حماة جراء شح المياه
اختتام فعاليات مشاريع الغرفة الفتية الدولية في حمص ضمن أسبوع صُنّاع التأثير
أكثر من 40 شركة من سوريا والأردن وتركيا ومصر تشارك في مهرجان “صيف الشام”
قلعة حلب ذاكرة المدينة القديمة وإرثها الحضاري عبر العصور
إطلاق جائزة أفضل منتج كيميائي سوري لعام 2026
افتتاح محكمة صلح في مدينة حريتان بريف حلب
فرع مكافحة المخدرات في درعا يضبط 118 كغ من الحشيش المخدر في ريف المحافظة الشرقي
