سوق جديد يعزز الحراك التجاري في حي ضهرة عواد بمدينة حلب

مشاهد من انتشار قوات إدارة الأمن العام على الطرق والمفارق الرئيسية في محافظة اللاذقية
المديرية العامة للموانئ تبدأ إصدار جوازات السفر والشهادات البحرية للبحارة السوريين
الدفاع المدني السوري يطلق حملة لإزالة الأنقاض في جبل الأكراد بريف اللاذقية بهدف تأمين ع
شركة كهرباء إدلب تقوم بتركيب محطة تحويل نقالة لتأمين التيار الكهربائي لمدينة سراقب وما
فريق طبي سعودي يبدأ تنفيذ برنامج (أمل) السعودي ‏التطوعي في عدد من مشافي دمشق
