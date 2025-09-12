“الوفاء لكفروما أم الشهداء”، حملة شعبية لتحسين واقع الخدمات الأساسية في البلدة
أصحاب المهن والحرف يعودون إلى كفر زيتا بريف حماة، أمل جديد لإعمار البلدة رغم التحديات
افتتاح حديقة ترفيهية للأطفال، وتكريم 100 طفل يتيم في مدينة إزرع بدرعا
مهرجان “العالم بعيون الأطفال”.. إدلب تنثر الفرح في قلوب الصغار
بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري قافلة مساعدات مقدمة من قطر والأردن تدخل سوريا
ساحة الشهيد عبد الباسط الساروت في حمص، شاهد على تضحيات الثورة السورية المباركة
استمرار فعاليات مهرجان “ربيع حماة”، أجواء تنبض بالفرح
انتصار الإرادة على تحديات الحرب، قصص ملهمة من طلاب جامعة إدلب
