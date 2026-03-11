سائقون يشكون رداءة أوتستراد دمشق–درعا.. وأهالٍ يطالبون بإجراءات تحمي أرواحهم

بأيدي أبنائها.. قرى وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق تنهض من جديد
انطلاق أسبوع المسرح في اللاذقية تأكيدٌ على حضور الخشبة كمنصة إبداعية جامعة للفنون
وزير الاقتصاد والصناعة ومحافظ حلب يبحثان مع رجال أعمال أتراك زيادة التعاون الاقتصادي
تدبيس الرمان في بلدة دركوش بريف إدلب.. حرفة موسمية ومصدر رزق للأهالي
افتتاح مركز شرطة في سرمين بريف إدلب لتعزيز الأمن والخدمات الشرطية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى