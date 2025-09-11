مغترب سوري يتبرع بربع مليون دولار لصالح حملة “دير العز”

عائلات من ريف إدلب تعود لزراعة أراضيها بعد سنوات من التهجير
احتفال مهيب بالذكرى الرابعة عشرة للثورة السورية المباركة في ساحة السبع بحرات بمدينة إدلب
تصريح قائد شرطة محافظة اللاذقية المقدم مصطفى صبوح لـ سانا حول الواقع الأمني في المدينة
بحضور عدد من الصناعيين المغتربين.. جلسة حوارية بعنوان “مستقبل الاستثمار الصناعي في حلب”
استعدادات مكثفة للجناح السوري للمشاركة في معرض دمشق الدولي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى