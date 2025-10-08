الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 8 من تشرين الأول 2025

دمشق:

1 – ندوة بعنوان “كفرسوسة من بداية الثورة حتى النصر”، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 5.30 مساءً.

2 – عرض أفلام “فيها إيه يعني، المشي الطويل، رحلة كبيرة وجريئة وجميلة”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً لغاية الساعة الـ 10 مساءً.

ريف دمشق:

ندوة بمناسبة رحيل الروائي المصري صنع الله إبراهيم، حول روايته “برلين 69 ” في مركز آفاق بجرمانا، الساعة الـ 6.30 مساءً.

حمص:

حفل فني موسيقي غنائي تراثي، لفرقة أورنينا للتراث والفنون، في كاتدرائية الروح القدس بحي الحميدية في مدينة حمص، الساعة الـ 6 مساءً.

حماة:

1 – محاضرة بعنوان “حماية التراث في السياق المحلي”، في صالة كنيسة العذراء للسريان الكاثوليك في حي الشيخ عنبر بمدينة حماة، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان “المسرح السوري محطات وذكريات”، للأستاذ جوان جان، في صالة سينما سلمية، الساعة الـ 6 مساءً.

3 – عرض مسرحية “موت بائع جوال”، لنادي الماغوط المسرحي من حلب، في صالة سينما سلمية، الساعة الـ 7 مساءً.

إدلب:

محاضرة بعنوان “مفاتيح النجاح في السنة التحضيرية”، في مديرية الثقافة بإدلب، الساعة الـ 10 صباحاً.

حلب:

1 – محاضرة بعنوان “خزائن المخطوطات في حلب”، للدكتورة بغداد عبد المنعم، في حديقة مقر جمعية العاديات بالجميلية، الساعة الـ 6 مساءً.

2 – عرض أفلام” ليلة الحاصد، ريستارت، ماما وبابا، فيها إيه يعني، المنتقم السام، قاتل الشياطين قلعة اللانهاية”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12.15 ظهراً لغاية الساعة الـ 9.30 مساءً.

دير الزور:

أمسية قصصية شبابية بمشاركة أربع قاصات، في قاعة المركز الثقافي بدير الزور، الساعة الـ 7 مساءً.