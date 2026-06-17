باستطاعة 30 ميغاواط .. افتتاح محطة التحويل M4 في الشيخ نجار لدعم التوسع الصناعي بحلب

حلب-سانا

افتتحت الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب اليوم الأربعاء محطة التحويل الكهربائية M4 بالمدينة الصناعية في الشيخ نجار، بحضور معاون محافظ حلب يوسف الشبلي، ومدير عام المدينة الصناعية بحلب يوسف فتوح، وعدد من المعنيين.

وتسهم المحطة في تغذية الفئة الثالثة باستطاعة تصل إلى 30 ميغاواط، ما ينعكس إيجاباً على عمل المنشآت الصناعية واستمرارية الإنتاج.

وأوضح معاون محافظ حلب في تصريح لـ سانا أن هذه المحطة هي الثالثة التي يعاد تفعيلها في المدينة الصناعية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استقرار الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى استمرار العمل بالتعاون مع وزارة الطاقة والشركة العامة لكهرباء حلب، لإعادة تأهيل وتشغيل المحطتين المتبقيتين بأسرع وقت، بما يدعم عودة النشاط الصناعي في مدينة الشيخ نجار، ويسهم في تنشيط الصناعة السورية.

بدوره، أوضح المدير العام للشركة العامة لكهرباء محافظة حلب محمود الأحمد أن محطة التحويل الجديدة تعمل على توتر 20/66 كيلو فولت، وتهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية نتيجة التوسع في الاستثمارات الصناعية الجديدة داخل المدينة الصناعية.

ولفت الأحمد إلى أن أعمال تأهيل وتجهيز المحطة استمرت أكثر من ستة أشهر، بجهود كوادر وحدة العمليات التشغيلية في المنطقة الشمالية والشركة العامة لكهرباء محافظة حلب، مؤكداً أن المشروع سيسهم في تحسين استقرار التغذية الكهربائية ورفع جودة الجهد الكهربائي للمنشآت الصناعية.

من جهته، بيّن مدير عام المدينة الصناعية بحلب يوسف فتوح أن محطة M4 تشكل خطوة مهمة ضمن سلسلة من المشاريع الرامية إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في المدينة الصناعية، مشيراً إلى أنها توفر استطاعة كهربائية إضافية تبلغ نحو 30 ميغاواط للفئة الصناعية الثالثة، الأمر الذي يعزز بيئة الاستثمار الصناعي ويزيد من جاذبية المدينة للمستثمرين.

وكانت ورشات وحدة العمليات التشغيلية في المنطقة الشمالية لنقل الكهرباء قامت في العام الماضي بوضع محولة جديدة باستطاعة 30 ميغا واط 66/20 كيلوفولط، في الشيخ نجار، وذلك لتعزيز استقرار التيار الكهربائي في المنطقة الصناعية.