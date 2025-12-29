ماذا قال أهالي دمشق عن العملة السورية الجديدة؟

غرفة صناعة دمشق وريفها تعقد اجتماع هيئتها العامة السنوي لمناقشة التحديات والفرص
قصر العظم في مدينة حماة.. تحفة معمارية تحكي التاريخ
الوحدة يتوج بلقب بطولة الدوري السوري بكرة السلة للرجال
مجلس مدينة منبج يبدأ تأهيل مداخل المدينة المتضررة وتزفيت الطرقات الرئيسية
الطوائف المسيحية في دمشق تقيم الصلوات والقداديس احتفالاً بـ “أحد الشعانين”
