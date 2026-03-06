فرق الدفاع المدني تعمل على إنقاذ العالقين تحت أنقاض البناء السكني المنهار بحي الأشرفية في حلب

وزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقي وفداً رفيع المستوى من السعودية
مركز التسممات في مشفى حمص الوطني.. استجابة فورية تنقذ الحياة في اللحظات الحرجة
إطلاق ورشات تدريبية في مجال التمكين السياسي والإعلامي لناشطي محافظة درعا
حملة لإنارة شوارع قرية الرفيد في ريف القنيطرة.. نموذج للمشاركة المجتمعية البناءة
انسياب شلال كفرية بغزارة باتجاه النهر الكبير الشمالي في ريف اللاذقية
