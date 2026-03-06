فرق الدفاع المدني تعمل على إنقاذ العالقين تحت أنقاض البناء السكني المنهار بحي الأشرفية في حلب
إفطار الأخوّة السورية التركية في بلدة برج إسلام على شاطئ صليب التركمان باللاذقية
محروقات حمص تواصل إنتاج الغاز المنزلي لتلبية الطلب المتزايد
“حوارات شباب” فعالية في حماة لتعريف المشاركين بتراث المدينة وتعزيز هويتهم المحلية
ورشة عمل في مركز إدلب الثقافي لدراسة سبل إنهاء واقع المخيمات
إفطار جماعي لأهالي بلدة العتيبة في ريف دمشق بمبادرة من سفارة جمهورية أذربيجان
سارة الحلاق.. ياسمينة دمشقية تُوجت بالمركز الثالث في مسابقة “أجمل صوت قرآني” لعام 2026 في دب
رحمة بلا حدود تقيم إفطاراً جماعياً لمصابي الحرب وعمال النظافة بدرعا
