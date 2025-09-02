جناح الخيول العربية الأصيلة.. نقطة جذب للزوار في معرض دمشق الدولي

من أجواء حفل افتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62
مظاهرة شعبية في دمشق دعماً لأهالي قطاع غزة ورفضاً للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية
وحدة تعبئة مياه عين الفيجة تستأنف عملها بعد زوال النظام البائد
مستشفى إدلب الجامعي يستأنف استقبال المرضى وتقديم خدماته الطبية بشكل مجاني
جهود متواصلة تبذلها فرق الدفاع المدني بمشاركة حوامات الجيش لإخماد الحرائق في منطقة ربيعة بريف اللاذقية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى