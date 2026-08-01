معرض “Medica Scope 2026” ينطلق غداً الأحد لعرض أحدث الحلول والتقنيات الطبية

دمشق-سانا

تنطلق يوم غد الأحد على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، فعاليات المعرض الطبي الدولي التخصصي “Medica Scope 2026” التي تنظمها شركة (Guarantee) للاستشارات وتنظيم المعارض والمؤتمرات، برعاية وزارة الصحة، ومشاركة 62 شركة محلية وعربية وأجنبية متخصصة في القطاع الطبي.

ويتضمن المعرض منصات للمحاكاة الطبية وورشات عمل تفاعلية، إلى جانب عرض أحدث التجهيزات والتقنيات، ومشاركة شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى إقامة ملتقيات وندوات تخصصية، من بينها “قصص نجاح المشافي” و”التكامل الطبي” بمشاركة خبراء محليين ودوليين، لتسليط الضوء على التجارب السورية الناجحة، وتبادل الخبرات في المجال الطبي.

منصة لتبادل الخبرات ونقل التجارب الطبية

وأوضح المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة (Guarantee) للاستشارات وتنظيم المعارض والمؤتمرات مضر حسان أمين لـ سانا، اليوم السبت، أن هذه الدورة تمثل التجربة الأولى للشركة في السوق السورية.

وأشار أمين، إلى أن المعرض يشهد مشاركات من الأردن وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والصين، لافتاً إلى أهمية الملتقيات العلمية التخصصية المقامة على هامش الفعاليات، باعتبارها منصة لتبادل الخبرات ونقل التجارب الطبية الناجحة.

وثمّن أمين الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية، والتي أسهمت في استكمال تجهيز أجنحة المعرض خلال مدة وجيزة، وإنجاز التحضيرات وفق البرنامج الزمني المحدد.

ويستمر معرض “Medica Scope 2026” خلال الفترة من 2 إلى 5 آب الجاري، ويتيح للزوار والاختصاصيين الاطلاع على أحدث التجارب والتقنيات الطبية، بما يسهم في تعزيز فرص التواصل بين مختلف الجهات العاملة في القطاع الصحي.