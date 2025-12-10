إضاءة شجرة المحبة في بلدة المزينة بريف حمص بمناسبة أعياد الميلاد والتحرير

المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية تعمل على إعادة تأهيل القطارات لخدمة الأهالي
مديرية الصحة في اللاذقية تنظم فعالية لتوعية الأهالي بأهمية اللقاح
مشاركون في حملة “ريفنا بيستاهل”: بناء سوريا الجديدة مسؤوليتنا جميعاً
مباراة كرنفالية بين فريق مدارس مدينة ديرالزور وفريق مدارس مدينة الميادين بذكرى النصر والتحرير
رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع يترأس أول اجتماع للحكومة الجديدة لبحث أولويات العمل الحكومي في المرحلة المقبلة
