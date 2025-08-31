جناح وزارة الطوارئ في معرض دمشق الدولي
وزير المالية يعلن دعم حملة أبشري حوران بـ 10 ملايين دولار
أجواء آمنة واستعدادات أمنية على أعلى مستوى في معرض دمشق الدولي
طالبة من مدينة الدانا في إدلب تحصل على العلامة التامة في الثانوية العامة
جناح الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.. قصة وطن يعيد فتح بواباته أمام العالم
عروض فنية تراثية في حملة “أبشري حوران” في مدرج بصرى الشام
مشاهد جوية ساحرة لمعرض دمشق الدولي في يومه الرابع
هيئة الطاقة الذرية السورية تشارك لأول مرة في فعاليات معرض دمشق الدولي
Sign in to your account
تذكرني