مؤتمر نقابة الأطباء البيطريين في القنيطرة يناقش واقع المهنة وسبل تطويرها

القنيطرة-سانا‏

عقد فرع نقابة الأطباء البيطريين بمحافظة القنيطرة اليوم الأربعاء مؤتمره السنوي ‏الأول بعد التحرير في قاعة الاجتماعات بمديرية الزراعة، بحضور أعضاء النقابة ‏وعدد من الأطباء البيطريين‎.‎

وبحث المشاركون في المؤتمر الواقع التنظيمي والمهني والعلمي للعمل البيطري في ‏المحافظة، وأبرز القضايا والتحديات التي تواجه الأطباء البيطريين، إضافة إلى ‏سبل تطوير العمل النقابي والارتقاء بمستوى مهنة الطب البيطري‎.‎

وأوضح أمين سر نقابة الأطباء البيطريين المركزية الدكتور محمد سليم بقاعي، في ‏تصريح لمراسل سانا، أن انعقاد المؤتمر يأتي ضمن سلسلة مؤتمرات تقيمها النقابة ‏بفروعها في المحافظات لتأسيس قاعدة تنظيمية صحيحة، والإشراف على أداء ‏الأطباء ومراقبة عملهم، إلى جانب جمع المعطيات ورصد نقاط القوة والضعف ‏للخروج بتوصيات تسهم في رفع سوية المهنة على مستوى البلاد‎.‎

وشدد بقاعي على الخصوصية الخدمية والاجتماعية لمحافظة القنيطرة في مواجهة ‏التعديات الإسرائيلية، مؤكداً ضرورة تضافر جهود النقابة ووزارة الزراعة ‏والجهات المعنية لتقديم الخدمات اللازمة، وتأمين مقومات العيش الأساسية التي ‏تعزز صمود الأهالي وتثبتهم في أرضهم‎.‎

ويأتي انعقاد المؤتمر ضمن سلسلة المؤتمرات التي تعقدها نقابة الأطباء البيطريين ‏في المحافظات السورية، لمناقشة واقع العمل البيطري من النواحي التنظيمية ‏والمهنية والعلمية، والخروج بمقترحات وتوصيات تسهم في تطوير المهنة والارتقاء ‏بالخدمات البيطرية‎.‎