مؤتمر نقابة الأطباء البيطريين في القنيطرة يناقش واقع المهنة وسبل تطويرها

القنيطرة-سانا
عقد فرع نقابة الأطباء البيطريين بمحافظة القنيطرة اليوم الأربعاء مؤتمره السنوي الأول بعد التحرير في قاعة الاجتماعات بمديرية الزراعة، بحضور أعضاء النقابة وعدد من الأطباء البيطريين.
وبحث المشاركون في المؤتمر الواقع التنظيمي والمهني والعلمي للعمل البيطري في المحافظة، وأبرز القضايا والتحديات التي تواجه الأطباء البيطريين، إضافة إلى سبل تطوير العمل النقابي والارتقاء بمستوى مهنة الطب البيطري.
وأوضح أمين سر نقابة الأطباء البيطريين المركزية الدكتور محمد سليم بقاعي، في تصريح لمراسل سانا، أن انعقاد المؤتمر يأتي ضمن سلسلة مؤتمرات تقيمها النقابة بفروعها في المحافظات لتأسيس قاعدة تنظيمية صحيحة، والإشراف على أداء الأطباء ومراقبة عملهم، إلى جانب جمع المعطيات ورصد نقاط القوة والضعف للخروج بتوصيات تسهم في رفع سوية المهنة على مستوى البلاد.
وشدد بقاعي على الخصوصية الخدمية والاجتماعية لمحافظة القنيطرة في مواجهة التعديات الإسرائيلية، مؤكداً ضرورة تضافر جهود النقابة ووزارة الزراعة والجهات المعنية لتقديم الخدمات اللازمة، وتأمين مقومات العيش الأساسية التي تعزز صمود الأهالي وتثبتهم في أرضهم.
ويأتي انعقاد المؤتمر ضمن سلسلة المؤتمرات التي تعقدها نقابة الأطباء البيطريين في المحافظات السورية، لمناقشة واقع العمل البيطري من النواحي التنظيمية والمهنية والعلمية، والخروج بمقترحات وتوصيات تسهم في تطوير المهنة والارتقاء بالخدمات البيطرية.